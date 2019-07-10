Экономика Китая замедлилась до тридцатилетнего минимума

Рост валового внутреннего продукта Китая во втором квартале 2019 года прогнозируется на уровне 6,2%, что является самым низким показателем с 1992 года.

Об этом сообщает Bloomberg.

Последний раз квартальный темп роста около 6% наблюдался в 1992 году.

По данным агентства, официальные данные будут обнародованы в понедельник и они должны показать, насколько ухудшение внешней конъюнктуры и дефляция в промышленности могут быть компенсированы стабилизацией инвестиций, улучшением настроения потребителей и восстановлением сектора недвижимости.

Как отмечается в публикации, шансы на устойчивый рост зависят от того, насколько целевая политика стимулирования правительства Китая может поднять местное производство и противодействовать последствиям торговой войны.

“Экономика Китая продолжит замедляться и во второй половине года, поскольку внешний спрос остается самым большим тормозом”, – сказал Ван Тао, главный китайский экономист UBS AG в Гонконге. В то же время, по его прогнозу, годовой темп роста останется выше 6%.