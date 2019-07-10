0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 38 0

Экономика Китая замедлилась до тридцатилетнего минимума

Экономика Китая замедлилась до тридцатилетнего минимума

Рост валового внутреннего продукта Китая во втором квартале 2019 года прогнозируется на уровне 6,2%, что является самым низким показателем с 1992 года.

Об этом сообщает Bloomberg.

Последний раз квартальный темп роста около 6% наблюдался в 1992 году.

По данным агентства, официальные данные будут обнародованы в понедельник и они должны показать, насколько ухудшение внешней конъюнктуры и дефляция в промышленности могут быть компенсированы стабилизацией инвестиций, улучшением настроения потребителей и восстановлением сектора недвижимости.

Как отмечается в публикации, шансы на устойчивый рост зависят от того, насколько целевая политика стимулирования правительства Китая может поднять местное производство и противодействовать последствиям торговой войны.

“Экономика Китая продолжит замедляться и во второй половине года, поскольку внешний спрос остается самым большим тормозом”, – сказал Ван Тао, главный китайский экономист UBS AG в Гонконге. В то же время, по его прогнозу, годовой темп роста останется выше 6%.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:bloomberg.com
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.