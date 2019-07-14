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lifecell запустил новые тарифы в роуминге

lifecell запустил новые тарифы в роуминге

Оператор lifecell запустил новые пакеты услуг «Роуминг 3 дня» и «Роуминг 7 дней».

Об этом сообщили представители компании.

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Пакет «Роуминг 3 дня» стоит 85 грн, в него входит:

  • 15 минут для голосовых звонков;
  • 150 МБ мобильного интернета;
  • 15 SMS.

Пакет «Роуминг 7 дней» стоит 175 грн, в него входит:

  • 30 минут для голосовых звонков;
  • 300 МБ интернета;
  • 30 SMS.

Минуты можно использовать для звонков в Украину, внутри страны пребывания, и для входящих звонков. SMS можно отправлять на все сети мира. Тарифы доступны в Польше, Турции, Германии, Италии, Чехии, Венгрии, Испании, Франции и так далее. Всего — в 40 странах.

По материалам ain.ua
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