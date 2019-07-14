lifecell запустил новые тарифы в роуминге

Оператор lifecell запустил новые пакеты услуг «Роуминг 3 дня» и «Роуминг 7 дней».

Об этом сообщили представители компании.

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Пакет «Роуминг 3 дня» стоит 85 грн, в него входит:

15 минут для голосовых звонков;

150 МБ мобильного интернета;

15 SMS .

Пакет «Роуминг 7 дней» стоит 175 грн, в него входит:

30 минут для голосовых звонков;

300 МБ интернета;

30 SMS .

Минуты можно использовать для звонков в Украину, внутри страны пребывания, и для входящих звонков. SMS можно отправлять на все сети мира. Тарифы доступны в Польше, Турции, Германии, Италии, Чехии, Венгрии, Испании, Франции и так далее. Всего — в 40 странах.