lifecell запустил новые тарифы в роуминге

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Оператор lifecell запустил новые пакеты услуг «Роуминг 3 дня» и «Роуминг 7 дней».
Об этом сообщили представители компании.
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Пакет «Роуминг 3 дня» стоит 85 грн, в него входит:
Пакет «Роуминг 7 дней» стоит 175 грн, в него входит:
Минуты можно использовать для звонков в Украину, внутри страны пребывания, и для входящих звонков. SMS можно отправлять на все сети мира. Тарифы доступны в Польше, Турции, Германии, Италии, Чехии, Венгрии, Испании, Франции и так далее. Всего — в 40 странах.
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