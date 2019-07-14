В Украине запустили базу опасных товаров

Министерство экономического развития и торговли запустило базу опасной непищевой продукции.

Об этом сообщает пресс-служба министерства на своей странице в Facebook.

Запущена всеукраинская база опасной непищевой продукции от Минэкономразвития – наш аналог европейского Rapex”, – говорится в сообщении.

Для чего база необходима потребителю:

чтобы проверить безопасность продукции, которая его интересует.

узнать информацию о том, как покупать онлайн безопасно, что делать в случае приобретения опасной техники или игрушек, как и куда обращаться в случае нарушения прав.

найти контактные данные всех органов рыночного надзора и четко указанную сферу их полномочий.

Для чего база необходима бизнесу: