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В Украине запустили базу опасных товаров

В Украине запустили базу опасных товаров

Министерство экономического развития и торговли запустило базу опасной непищевой продукции.

Об этом сообщает пресс-служба министерства на своей странице в Facebook.

Запущена всеукраинская база опасной непищевой продукции от Минэкономразвития – наш аналог европейского Rapex”, – говорится в сообщении.

Для чего база необходима потребителю:

  • чтобы проверить безопасность продукции, которая его интересует.
  • узнать информацию о том, как покупать онлайн безопасно, что делать в случае приобретения опасной техники или игрушек, как и куда обращаться в случае нарушения прав.
  • найти контактные данные всех органов рыночного надзора и четко указанную сферу их полномочий.

Для чего база необходима бизнесу:

  • для получения рекомендации по безопасному импорту в легком формате,
  • для получения информации о том, как сообщать государству о продукции, не соответствующей требованиям безопасности,
  • получить общие советы для производителей, распространителей и импортеров игрушек.
По материалам Finance.UA
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