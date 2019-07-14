В Украине запустили базу опасных товаров

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Министерство экономического развития и торговли запустило базу опасной непищевой продукции.
Об этом сообщает пресс-служба министерства на своей странице в Facebook.
Запущена всеукраинская база опасной непищевой продукции от Минэкономразвития – наш аналог европейского Rapex”, – говорится в сообщении.
Для чего база необходима потребителю:
Для чего база необходима бизнесу:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
КСУ признал конституционным закон об образовании10 ч. назад - 645 31
В Украине предлагают строить платные дороги и мосты5 ч. назад - 557 10
Шотландская ветроэнергия в избытке: будут продавать в регионыВчера, 21:32 - 1030 8
Зеленский поручил навести порядки среди "госрегистраторов"11 ч. назад - 908 6
Экономика Украины выросла на 8,4% - Кубив2 ч. назад - 340 4
Биткоин рухнул ниже психологической отметки из-за криптовалюты от Facebook9 ч. назад - 11492 1
Volvo объявляет о старте продаж двух моделей (фото)Вчера, 22:20 - 7180
Как отличить поддельный кофе и сколько он должен стоить5 ч. назад - 4090 2
Сколько украинцев переехали в США с начала года - статистика11 ч. назад - 3803 1
Эксперт спрогнозировал, что будет с ценами на первичном рынке жильяВчера, 20:01 - 2786 4
Aston Martin вывел на трассу суперкар Valkyrie (фото)Вчера, 15:10 - 1851 2
На Большом адронном коллайдере нашли новую частицуПозавчера, 15:20 - 1559 6
IBM запатентовала превращающиеся в планшет часы (фото)14.07.2019, 15:26 - 1612
Jeep запускает на рынок новый кубичный пикап (фото)12.07.2019, 17:34 - 1795
Появились первые фото нового электрокара Volkswagen без камуфляжа (фото)11.07.2019, 12:10 - 3882