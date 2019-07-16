В ЕС снизилось количество регистраций новых авто

В июне 2019 года регистрации новых автомобилей в Европейском Союзе снизились на 7,8% до 1446183 единиц.

Об этом сообщает Укравтопром.

“В значительной степени это падение эксперты объясняют негативным календарным эффектом. На всех пяти основных рынках Евросоюза наблюдалось снижение продаж, особенно во Франции (-8,4%) и Испании (-8,3%)”, – говорится в сообщении.

Крупнейшим национальным рынком в ЕС остается Германия, где в прошлом месяце было реализовано 325,2 тыс. новых машин (падение 4,7%).

Вторую строчку рейтинга заняла Франция, жители которой в июне приобрели 230 964 авто.

Замыкает лидерскую тройку Великобритания с результатом 223,4 тыс. проданных легковых автомобилей (падение 4,9%).

Что касается европейских производителей:

Первую строчку традиционно занимает VW Group, которая в течении месяца реализовала на рынках ЕС 355 296 авто, при этом падение составило 9,5% по сравнению с прошлогодним июнем.

На втором месте PSA Group с результатом 234 195 проданных автомобилей, что на 8% меньше показателя годичной давности.

И третий результат у RENAULT Group – 186 016 шт. (падение 3,6%).

Всего за первую половину 2019 года спрос на новые легковые автомобили по всему ЕС снизился на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – в общей сложности 8,2 миллиона регистраций.