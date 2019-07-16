В ЕС снизилось количество регистраций новых авто

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В июне 2019 года регистрации новых автомобилей в Европейском Союзе снизились на 7,8% до 1446183 единиц.
Об этом сообщает Укравтопром.
“В значительной степени это падение эксперты объясняют негативным календарным эффектом. На всех пяти основных рынках Евросоюза наблюдалось снижение продаж, особенно во Франции (-8,4%) и Испании (-8,3%)”, – говорится в сообщении.
Крупнейшим национальным рынком в ЕС остается Германия, где в прошлом месяце было реализовано 325,2 тыс. новых машин (падение 4,7%).
Вторую строчку рейтинга заняла Франция, жители которой в июне приобрели 230 964 авто.
Замыкает лидерскую тройку Великобритания с результатом 223,4 тыс. проданных легковых автомобилей (падение 4,9%).
Что касается европейских производителей:
Всего за первую половину 2019 года спрос на новые легковые автомобили по всему ЕС снизился на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – в общей сложности 8,2 миллиона регистраций.
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