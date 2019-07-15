Lamborghini чемпиона Формулы-1 продадут на аукционе

Аукцион Motorcar Gallery выставил на продажу суперкар Lamborghini Countach LP 5000 S, принадлежавший автогонщику Марио Андретти. До сих пор Андретти является единственным гонщиком, победившим в «Формуле-1», а также в гонках «Индианаполис-500» и «Дайтона-500».

Lamborghini Countach LP 5000 S, выставленный на аукцион, выпущен в 1984 году. Он оснащается 4,8 л двигателем мощностью 371 л.с. Конечно, 371 «лошадей» — мало по нынешним меркам. Современные суперкары имеют гораздо более мощные моторы. Тем не менее, Countach LP 5000 S все-таки классный автомобиль.

Пробег суперкара, принадлежащего ранее Андретти, составляет 17 715 км. Он находится в отличном состоянии. Двигатель прошел капитальный ремонт.

Аукционисты надеются получить за Countach LP 5000 S не менее 499 000 долларов.