Глава МВФ Кристин Лагард уходит в отставку

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Управляющий директор МВФ Кристин Лагард объявила о своей отставке почти за два месяца до того, как ее заявление вступит в силу для того, чтобы Фонд успел подобрать ей преемника.
Об этом говорится в ее заявлении, размещенном на сайте Фонда.
“Я встречалась с Исполнительным советом и подала заявление об увольнении из Фонда, которое вступит в силу с 12 сентября 2019 года”, – написала Лагард.
Она объяснила отказ от своей нынешней должности выдвижением на пост президента Европейского центробанка. Также Лагард объяснила, что считает, что в интересах МВФ будет ускорить процесс отбора ее преемника, и ее заявление о предстоящей отставке позволит дать старт этому процессу.
“Исполнительный совет теперь будет делать необходимые шаги для продвижения в процессе выбора нового управляющего директора. Дэвид Липтон остается нашим исполняющим обязанности управляющего директора”, – говорится в заявлении.
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