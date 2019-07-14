0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 101 0

Глава МВФ Кристин Лагард уходит в отставку

Глава МВФ Кристин Лагард уходит в отставку

Управляющий директор МВФ Кристин Лагард объявила о своей отставке почти за два месяца до того, как ее заявление вступит в силу для того, чтобы Фонд успел подобрать ей преемника.

Об этом говорится в ее заявлении, размещенном на сайте Фонда.

“Я встречалась с Исполнительным советом и подала заявление об увольнении из Фонда, которое вступит в силу с 12 сентября 2019 года”, – написала Лагард.

Она объяснила отказ от своей нынешней должности выдвижением на пост президента Европейского центробанка. Также Лагард объяснила, что считает, что в интересах МВФ будет ускорить процесс отбора ее преемника, и ее заявление о предстоящей отставке позволит дать старт этому процессу.

“Исполнительный совет теперь будет делать необходимые шаги для продвижения в процессе выбора нового управляющего директора. Дэвид Липтон остается нашим исполняющим обязанности управляющего директора”, – говорится в заявлении.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Мир
Все, что мы знаем про:МВФ
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.