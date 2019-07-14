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Украина увеличила производство основных видов металлургической продукции — инфографика

Украина увеличила производство основных видов металлургической продукции — инфографика

За январь-июнь 2019 года в Украине увеличилось производство чугуна, стали и проката.

Об этом сообщает пресс-служба объединения Укрметаллургпром.

Из основных действующих производственных мощностей в эксплуатации находятся: 17 из 21 доменных печей, 7 из 9 мартеновских печей, 13 из 16 конвертеров, 6 из 15 электропечей и 15 из 15 машин непрерывного литья заготовки.

За первое полугодие 2019 года произвели:

  • железорудного концентрата — 31,62 млн т (105% относительно аналогичного периода 2018 года);
  • агломерата — 15,80 млн т (102%);
  • окатышей — 10,93 млн т (103%);
  • кокса валового (6% вл.) — 5,19 млн т (97%);
  • чугуна — 10,24 млн т (101%);
  • стали — 10,93 млн т (105%);
  • проката — 9,42 млн т (102%);
  • трубной продукции — 0,56 млн т (104%).

По материалам НВ
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