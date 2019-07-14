Украина увеличила производство основных видов металлургической продукции — инфографика

За январь-июнь 2019 года в Украине увеличилось производство чугуна, стали и проката.

Об этом сообщает пресс-служба объединения Укрметаллургпром.

Из основных действующих производственных мощностей в эксплуатации находятся: 17 из 21 доменных печей, 7 из 9 мартеновских печей, 13 из 16 конвертеров, 6 из 15 электропечей и 15 из 15 машин непрерывного литья заготовки.

За первое полугодие 2019 года произвели:

железорудного концентрата — 31,62 млн т (105% относительно аналогичного периода 2018 года);

агломерата — 15,80 млн т (102%);

окатышей — 10,93 млн т (103%);

кокса валового (6% вл.) — 5,19 млн т (97%);

чугуна — 10,24 млн т (101%);

стали — 10,93 млн т (105%);

проката — 9,42 млн т (102%);