Украина увеличила производство основных видов металлургической продукции — инфографика

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За январь-июнь 2019 года в Украине увеличилось производство чугуна, стали и проката.
Об этом сообщает пресс-служба объединения Укрметаллургпром.
Из основных действующих производственных мощностей в эксплуатации находятся: 17 из 21 доменных печей, 7 из 9 мартеновских печей, 13 из 16 конвертеров, 6 из 15 электропечей и 15 из 15 машин непрерывного литья заготовки.
За первое полугодие 2019 года произвели:
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