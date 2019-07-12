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Межбанк: курс доллара продолжил повышение

Межбанк: курс доллара продолжил повышение

Торги валютного Межбанка в секторе доллара стартовали с уровней 25,79/25,82 UAH/USD.

В 10.10 курс начал снижение к показателям 25,74/25,76 UAH/USD.

А через пятнадцать минут начал подниматься к котировкам 25,76/25,78 UAH/USD.

В 10.45 курс безналичного доллара продолжил повышение и остановился на уровне 25,81/25,84 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 25,79 / 25,82
евро – 29,06 / 29,09
российский рубль – 0,4110 / 0,4117

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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