На Большом адронном коллайдере нашли новую частицу

Коллаборация LHCb объявила об обнаружении новых состояний прелестного бариона, которые с большой вероятностью являются новыми частицами Λb (1D) (лямбда-б барион (1D)) и Σb (сигма-б барион).

Об открытии стало известно на конференции по физике элементарных частиц EPS-HEP.

По словам Павла Кроковного, сотрудника коллаборации LHCb, барион Λb является частицей, состоящей из двух легких кварков (u-верхнего и d-нижнего) и тяжелого b-прелестного кварка. Его возбужденные состояния предсказывались теорией, однако ранее не наблюдались. Их массы равны 6146 и 6152 мегаэлектронвольт. Согласно теоретической модели, разработанной в 1986 году, еще до открытия первого прелестного бариона, должны существовать две частицы с очень близкими массами – Λb (1D), где 1D – это орбитальный момент, равный двум, а такжеΛb. Однако для однозначных выводов необходимо провести измерение квантовых чисел наблюдаемых в эксперименте частиц — спина, четности и изотопического спина.