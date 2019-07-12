Аmazon потратит $700 млн на переобучение сотрудников

Американская компания Amazon создаст Техническую академию, чтобы переобучить примерно 100 тыс. своих сотрудников.

Об этом сообщается в официальном блоге компании.

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Компания создала Техническую академию Amazon (AmazonTechnical Academy), — комплексную программу обучения и трудоустройства, предназначенную для перевода сотрудников Amazon без опыта разработки программного обеспечения на технические должности в компании.

«Есть огромный спрос на разработчиков программного обеспечения, и не только в Amazon. Эта программа помогает восполнить пробел, существующий в отрасли прямо сейчас», — отметила программный менеджер Amazon Technical Academy Эшли Раджагопал.

До 2025 года компания намерена потратить на переобучение 100 тыс. сотрудников $700 млн.