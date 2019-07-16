Определен ТОП-5 "умных городов" мира

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Исследователи испанского Центра глобализации и стратегии бизнес-школы IESE назвали пятерку лучших “смарт-городов” мира 2019 года.
В этот ТОП-5 в нынешнем году вошли Лондон, Нью-Йорк, Амстердам, Париж и Рейкьявик, свидетельствуют результаты исследования.
Указано, что всего в список “Cities in Motion Index 2019” попали 174 города из 80 стран.
Известно, что анализ осуществлялся на основе девяти критериев, таких как человеческий капитал, социальная сплоченность, экономика, окружающая среда, управление, градостроительство, международные связи, технологии, мобильность и транспортные связи.
“По-настоящему умный город нацелен на улучшение качества жизни своих жителей, а это означает обеспечение экономической, социальной и экологической стабильности”, — пояснил один из соавторов доклада, профессор IESE Жоан Энрик Рикарт.
Согласно исследованию, Лондон возглавил рейтинг благодаря высоким результатам почти во всех категориях. При этом британская столица удерживает лидерство еще с 2016 года.
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