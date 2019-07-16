0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 82 0

Определен ТОП-5 "умных городов" мира

Определен ТОП-5 "умных городов" мира

Исследователи испанского Центра глобализации и стратегии бизнес-школы IESE назвали пятерку лучших “смарт-городов” мира 2019 года.

В этот ТОП-5 в нынешнем году вошли Лондон, Нью-Йорк, Амстердам, Париж и Рейкьявик, свидетельствуют результаты исследования.

Указано, что всего в список “Cities in Motion Index 2019” попали 174 города из 80 стран.

Известно, что анализ осуществлялся на основе девяти критериев, таких как человеческий капитал, социальная сплоченность, экономика, окружающая среда, управление, градостроительство, международные связи, технологии, мобильность и транспортные связи.

“По-настоящему умный город нацелен на улучшение качества жизни своих жителей, а это означает обеспечение экономической, социальной и экологической стабильности”, — пояснил один из соавторов доклада, профессор IESE Жоан Энрик Рикарт.

Согласно исследованию, Лондон возглавил рейтинг благодаря высоким результатам почти во всех категориях. При этом британская столица удерживает лидерство еще с 2016 года.

По материалам Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.