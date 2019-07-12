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Самые популярные места отдыха украинцев: рейтинг Google

Самые популярные места отдыха украинцев: рейтинг Google

Украинский офис Google проанализировал поисковые запросы украинских пользователей со словами «отдых в…/відпочинок в…» за последние 3 месяца.

На основании этого анализа в компании составили рейтинги самых популярных стран и курортов среди украинских пользователей.

Самым популярным направлением для отдыха остается Турция, на втором месте — Египет, на третьем — Болгария. По сравнению с прошлым годом, в первую десятку добавилось два новых направления: Черногория и Испания.

В целом десятка популярных направлений выглядит так:

  • Турция
  • Египет
  • Болгария
  • Грузия
  • Кипр
  • Греция
  • Черногория
  • Хорватия
  • Тунис
  • Испания

Украинские курорты также пользуются популярностью по данным запросов в Google. Чаще всего варианты отдыха украинцы ищут в Карпатах и Одессе, а также:

  • Бердянск
  • Карпаты
  • Одесса
  • Кирилловка
  • Затока
  • Геническ
  • Лазурное
  • Крым
  • Железный Порт
  • Урзуф
По материалам ain.ua
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