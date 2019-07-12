Самые популярные места отдыха украинцев: рейтинг Google

Украинский офис Google проанализировал поисковые запросы украинских пользователей со словами «отдых в…/відпочинок в…» за последние 3 месяца.

На основании этого анализа в компании составили рейтинги самых популярных стран и курортов среди украинских пользователей.

Самым популярным направлением для отдыха остается Турция, на втором месте — Египет, на третьем — Болгария. По сравнению с прошлым годом, в первую десятку добавилось два новых направления: Черногория и Испания.

В целом десятка популярных направлений выглядит так:

Турция

Египет

Болгария

Грузия

Кипр

Греция

Черногория

Хорватия

Тунис

Испания

Украинские курорты также пользуются популярностью по данным запросов в Google. Чаще всего варианты отдыха украинцы ищут в Карпатах и Одессе, а также:

Бердянск

Карпаты

Одесса

Кирилловка

Затока

Геническ

Лазурное

Крым

Железный Порт