Межбанк: тихая пятница

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На удивление пятница прошла достаточно спокойно на валютном рынке, несмотря на сохранение неопределенности по дальнейшим перспективам движения курса. НБУ не стал испытывать судьбу и в первой половине дня вышел на межбанк со скупкой доллара по 25,75 гривен, купив около 20 млн долларов. Этого оказалось достаточно, чтобы более-менее выравнять ситуацию и лишь к вечеру спекулянты чуть качнули котировки. Но в целом, межбанк прошел в относительно тихом формате.
В первый час сессии с утренних котировок 25,76/25,80 доллар просел до 27,73/25,75 гривен, но оперативный выход Нацбанка с выкупом 20 млн долларов по 25,75 гривен успокоил рынок. К 12:00 доллар остановился на компромиссной отметке в 25,73/25,75 почти до самого обеда. Как только НБУ перестал выкупать валюту – курс опять начал подавать признаки жизни и к 13 часам доллар подрос до 25,755/25,775. Около 14:00 котировки подросли до 25,76/25,78 гривен, а после завершения активной фазы торгов – доллар на мелких спекулятивных сделках подтянули до 25,80/25,845. Но небольшая игра “на повышение” быстро захлебнулась и к завершению сессии курс просел до 25,75/25,78.
Главные события 12 июля на межбанке:
Небольшое проседание котировок продажи доллара с утренних 25,76/25,80 гривен до 25,75/25,78 к моменту закрытия торгов;
НБУ не выходил на торги в публичном формате, но покупал валюту через Matching. Купил порядка 20 млн долларов по 25,75 гривен;
Справочный курс НБУ на 12:00 зарегистрирован на отметке 25,7534 гривен за доллар, а официальный курс Нацбанка на 15 июля установлен на уровне 25,760584.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 25,78 / 25,79
евро – 28,99/ 29,04
российский рубль – 0,408/ 0,409
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