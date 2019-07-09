0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 112 0

Межбанк: тихая пятница

Межбанк: тихая пятница

На удивление пятница прошла достаточно спокойно на валютном рынке, несмотря на сохранение неопределенности по дальнейшим перспективам движения курса. НБУ не стал испытывать судьбу и в первой половине дня вышел на межбанк со скупкой доллара по 25,75 гривен, купив около 20 млн долларов. Этого оказалось достаточно, чтобы более-менее выравнять ситуацию и лишь к вечеру спекулянты чуть качнули котировки. Но в целом, межбанк прошел в относительно тихом формате.

В первый час сессии с утренних котировок 25,76/25,80 доллар просел до 27,73/25,75 гривен, но оперативный выход Нацбанка с выкупом 20 млн долларов по 25,75 гривен успокоил рынок. К 12:00 доллар остановился на компромиссной отметке в 25,73/25,75 почти до самого обеда. Как только НБУ перестал выкупать валюту – курс опять начал подавать признаки жизни и к 13 часам доллар подрос до 25,755/25,775. Около 14:00 котировки подросли до 25,76/25,78 гривен, а после завершения активной фазы торгов – доллар на мелких спекулятивных сделках подтянули до 25,80/25,845. Но небольшая игра “на повышение” быстро захлебнулась и к завершению сессии курс просел до 25,75/25,78.

Главные события 12 июля на межбанке:

Небольшое проседание котировок продажи доллара с утренних 25,76/25,80 гривен до 25,75/25,78 к моменту закрытия торгов;

НБУ не выходил на торги в публичном формате, но покупал валюту через Matching. Купил порядка 20 млн долларов по 25,75 гривен;

Справочный курс НБУ на 12:00 зарегистрирован на отметке 25,7534 гривен за доллар, а официальный курс Нацбанка на 15 июля установлен на уровне 25,760584.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 25,78 / 25,79
евро – 28,99/ 29,04
российский рубль – 0,408/ 0,409

Курсы валют на Межбанке
СМС-рассылка Курсов на Межбанке

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.