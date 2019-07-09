Эксперты предостерегли о последствиях люстрации главы НБУ

Президент Украины Владимир Зеленский внесенными в парламент правками в закон “Об очищении власти” (законопроект № 10444), предлагает Раде люстрировать и глав финансовых госрегуляторов. В частности – главу Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия, которого, еще будучи кандидатом в президенты, обещал не увольнять. На что может повлиять такое решение, сайту “Сегодня” рассказали участники финансового рынка и эксперты.

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В целом, финансисты сомневаются в серьезности данного намерения и в том, что законопроект удастся воплотить в жизнь.

“Во-первых, этот законопроект безумен. И его целью, скорее всего, является не люстрировать чиновников, а уничтожить люстрацию, которая была, довести все до абсурда”, – говорит Сергей Фурса, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital.

Особенно маловероятно реализовать инициативу в отношении главы НБУ, считает Александр Паращий, руководитель аналитического отдела Concorde Capital.

“С одной стороны, есть закон, предусматривающий институциональную независимость Нацбанка, что заключается в том числе и в том, что члены правления Нацбанка выбираются на достаточно долгий срок и уволить их не так просто. И если глава Нацбанка подпадет под люстрацию, это будет противоречить закону о Нацбанке”, – объясняет Паращий.

Однако однозначную оценку инициативе, в случае, если ее поддержит новоизбранный состав парламента, эксперты дать не могут. Сергей Фурса прогнозирует негативные последствия для экономики.

“Если вдруг это будет сделано, это разрушит наше сотрудничество с МВФ. И приведет в обозримой перспективе к очень негативным финансовым последствиям. Это дефолт – не сразу, в перспективе года”, – говорит финансист.

Возможны и риски для курса, – добавляет Алексей Кущ.

“Финансовые спекулянты, которые работают на нашем рынке, могут раскачать курсовую стабильность, если они начнут массово выводить свои капиталы с нашего рынка, то это негативно отразится на курсе. В краткосрочной перспективе – это был бы курсовой шок. С точки зрения долгосрочной перспективы – если бы пришла группа экономистов, условная “партия роста”, это был бы колоссальный плюс для экономики”, – убежден аналитик.