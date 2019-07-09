Эксперты предостерегли о последствиях люстрации главы НБУ

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Президент Украины Владимир Зеленский внесенными в парламент правками в закон “Об очищении власти” (законопроект № 10444), предлагает Раде люстрировать и глав финансовых госрегуляторов. В частности – главу Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия, которого, еще будучи кандидатом в президенты, обещал не увольнять. На что может повлиять такое решение, сайту “Сегодня” рассказали участники финансового рынка и эксперты.
Читайте также: Зеленский предложил люстрировать главу Нацбанка
В целом, финансисты сомневаются в серьезности данного намерения и в том, что законопроект удастся воплотить в жизнь.
“Во-первых, этот законопроект безумен. И его целью, скорее всего, является не люстрировать чиновников, а уничтожить люстрацию, которая была, довести все до абсурда”, – говорит Сергей Фурса, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital.
Особенно маловероятно реализовать инициативу в отношении главы НБУ, считает Александр Паращий, руководитель аналитического отдела Concorde Capital.
“С одной стороны, есть закон, предусматривающий институциональную независимость Нацбанка, что заключается в том числе и в том, что члены правления Нацбанка выбираются на достаточно долгий срок и уволить их не так просто. И если глава Нацбанка подпадет под люстрацию, это будет противоречить закону о Нацбанке”, – объясняет Паращий.
Однако однозначную оценку инициативе, в случае, если ее поддержит новоизбранный состав парламента, эксперты дать не могут. Сергей Фурса прогнозирует негативные последствия для экономики.
“Если вдруг это будет сделано, это разрушит наше сотрудничество с МВФ. И приведет в обозримой перспективе к очень негативным финансовым последствиям. Это дефолт – не сразу, в перспективе года”, – говорит финансист.
Возможны и риски для курса, – добавляет Алексей Кущ.
“Финансовые спекулянты, которые работают на нашем рынке, могут раскачать курсовую стабильность, если они начнут массово выводить свои капиталы с нашего рынка, то это негативно отразится на курсе. В краткосрочной перспективе – это был бы курсовой шок. С точки зрения долгосрочной перспективы – если бы пришла группа экономистов, условная “партия роста”, это был бы колоссальный плюс для экономики”, – убежден аналитик.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
У Зеленского хотят присвоить каждому украинцу цифровой код11 ч. назад - 4592 27
С 2000 года размер пенсии в Украине вырос в 30 разВчера, 20:01 - 971 9
"Укрпочта" может прекратить доставку пенсий с 1 январяВчера, 11:45 - 788 8
Конгресс США одобрил санкции против России7 ч. назад - 675 4
Зеленский предложил люстрировать главу Нацбанка8 ч. назад - 1793 4
У Зеленского хотят присвоить каждому украинцу цифровой код11 ч. назад - 4592 27
Субсидия или льгота: украинцы имеют право выбирать8 ч. назад - 3688
На электрокары будут устанавливать зеленые номера13 ч. назад - 3486 3
Зеленский предложил люстрировать главу Нацбанка8 ч. назад - 1793 4
В Украине растет пропасть между богатыми и бедными – эксперты12 ч. назад - 1497
Jeep запускает на рынок новый кубичный пикап (фото)4 ч. назад - 115
Появились первые фото нового электрокара Volkswagen без камуфляжа (фото)Вчера, 12:10 - 1978
Jaguar тестирует новые купе и кабриолет (фото)Позавчера, 12:10 - 493
MINI выпустила первый серийный электромобиль (фото)09.07.2019, 16:15 - 1155 1
Ученые создали вещество, которое нарушает законы химии04.07.2019, 10:20 - 4885