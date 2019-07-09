Зеленский предложил люстрировать главу Нацбанка

В проекте правок в закон “Об очищении власти” (законопроект № 10444), который внес в парламент президент Украины Владимир Зеленский, предусмотрена люстрация главы Национального банка Украины (НБУ).

Речь об этом идет в тексте документа, размещенного на сайте Верховной Рады.

Так, Зеленский предлагает запретить главам Нацбанка, занимавшим эти посты с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года (т.е. Валерии Гонтаревой и текущему главному банкиру страны Якову Смолию), работать на важных государственных должностях в течение 10 лет.

Инициатива Зеленского также касается заместителей глав НБУ. Исключение, согласно документу, будет делаться для лиц, ушедших с этих должностей по собственному желанию.