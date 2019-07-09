Атака нового вируса поразила 25 миллионов гаджетов

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Android-гаджеты атакует новый вирус под названием Агент Смит. Вредоносное ПО получило название в честь ключевого антигероя из трилогии Матрицы и на данный момент загружено на 25 миллионов девайсов.
Об этом пишет Naked Science.
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Эксперты рекомендуют пользователям использовать Ad Blocker, обновлять систему и загружать приложения только из Google Play.
Вредоносное программное обеспечение попадает на гаджеты, преимущественно, с играми. Причем, жертвами становятся пользователи, которые загружают их из сторонних магазинов приложений, принадлежащих китайским компаниям.
Специалисты полагают, что вирус может помочь злоумышленникам получить доступ к банковским данным и другой важной для пользователя информации.
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