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Мораторий на землю приводит к потерям экономики - ЕБР

Мораторий на землю приводит к потерям экономики - ЕБР

Украина способна ввести рынок земли, что могло бы стать двигателем роста экономики.

Об этом заявил главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Сергей Гуриев.

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По его словам, это было бы важным шагом вперед с точки зрения повышения конкурентоспособности Украины, повышения доходов украинцев, производительности сельского хозяйства и агробизнеса.

“Мы приветствуем земельную реформу, как мы приветствовали ее и при прошлом правительстве”, – добавил он.

Гуриев сообщил, что “различные оценки говорят о том, что действующая ситуация с отсутствием рынка земли снижает украинский ВВП примерно на один процент».

Главный экономист ЕББР предлагает объяснять народу, что такое земельная реформа.

“Действующая ситуация не способствует благополучию людей, которые живут и работают на земле. Тот факт, что землю нельзя использовать в качестве залога, нельзя продать, означает, что производительность сельского хозяйства ниже, чем могла бы быть”, – сообщил Гуриев.

Справка Finance. ua:

  • Президент Украины Владимир Зеленский выступает за отмену моратория на куплю-продажу сельскохозяйственных земель.
  • За отмену моратория на землю выступал и предыдущий президент Петр Порошенко. Однако он ежегодно подписывал закон о продлении закона о моратории, который принимала Верховная Рада.
  • В то же время данные социологических опросов показывают, что против рынка земли выступают около 70% украинцев.
По материалам РБК-Украина
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