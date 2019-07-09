Мораторий на землю приводит к потерям экономики - ЕБР

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Украина способна ввести рынок земли, что могло бы стать двигателем роста экономики.
Об этом заявил главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Сергей Гуриев.
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По его словам, это было бы важным шагом вперед с точки зрения повышения конкурентоспособности Украины, повышения доходов украинцев, производительности сельского хозяйства и агробизнеса.
“Мы приветствуем земельную реформу, как мы приветствовали ее и при прошлом правительстве”, – добавил он.
Гуриев сообщил, что “различные оценки говорят о том, что действующая ситуация с отсутствием рынка земли снижает украинский ВВП примерно на один процент».
Главный экономист ЕББР предлагает объяснять народу, что такое земельная реформа.
“Действующая ситуация не способствует благополучию людей, которые живут и работают на земле. Тот факт, что землю нельзя использовать в качестве залога, нельзя продать, означает, что производительность сельского хозяйства ниже, чем могла бы быть”, – сообщил Гуриев.
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