0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 31 0

Украинцы оплачивают 97% коммунальных услуг - Зубко

Украинцы оплачивают 97% коммунальных услуг - Зубко

Население на сегодня оплачивает 97% жилищно-коммунальных услуг.

Об этом во время часа вопросов к правительству сказал министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

Читайте также: Завышенные платежки за коммунальные: как не платить лишнего

“Реформа энергоэффективности является составляющей того, чтобы уменьшить влияние от поставок газа в Украину. Это и энергонезависимость, и энергоэффективность. Огромный груз упал на тех, кто ответственно оплачивает жилищно-коммунальные услуги – люди платят 97%”, – сказал Зубко.

Он напомнил, что кроме правительственной программы “теплых кредитов” и запуска Фонда энергоэффективности, также действует грантовая поддержка от международных партнеров.

“Более 3 млрд грн они предоставили в мультидонорський фонд, из которого будут софинансировать энергоэффективность в многоэтажном секторе. Там больше чувствуется влияние монопольных предприятий, которые поставляют тепло”, – добавил Зубко.

Он отметил, что правительство рассматривает только один путь к уменьшению платежек – сокращение объема потребления энергетических ресурсов.

“Мы зависит не от стоимости газа, а от количества, сколько мы его потребляем”, – уверен вицепремьер-министр.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Минрегионбуд
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.