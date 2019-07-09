Украинцы оплачивают 97% коммунальных услуг - Зубко

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Население на сегодня оплачивает 97% жилищно-коммунальных услуг.
Об этом во время часа вопросов к правительству сказал министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.
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“Реформа энергоэффективности является составляющей того, чтобы уменьшить влияние от поставок газа в Украину. Это и энергонезависимость, и энергоэффективность. Огромный груз упал на тех, кто ответственно оплачивает жилищно-коммунальные услуги – люди платят 97%”, – сказал Зубко.
Он напомнил, что кроме правительственной программы “теплых кредитов” и запуска Фонда энергоэффективности, также действует грантовая поддержка от международных партнеров.
“Более 3 млрд грн они предоставили в мультидонорський фонд, из которого будут софинансировать энергоэффективность в многоэтажном секторе. Там больше чувствуется влияние монопольных предприятий, которые поставляют тепло”, – добавил Зубко.
Он отметил, что правительство рассматривает только один путь к уменьшению платежек – сокращение объема потребления энергетических ресурсов.
“Мы зависит не от стоимости газа, а от количества, сколько мы его потребляем”, – уверен вицепремьер-министр.
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