Межбанк: будет ли "перетягивание каната"

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В пятницу на валютном рынке опять будет достаточно напряженно. Торги четверга так и не смогли сформировать окончательный тренд на межбанке и сегодня рынку уже пора определяться.
Как и вчера – факторы, игравшие в пользу гривны особо не сработали (доллар так и не вернулся к уровням начала недели), но и роста он тоже особого продемонстрировать не смог. В конечном итоге – после “длительного перетягивания каната” курс остановился на отметке 25,83/25,86 с очень туманными перспективами по дальнейшему развитию событий.
В любом случае, статистика торгов сегодня упадет за счет эффекта окончания недели и будет находиться в пределах до 380-400 млн долларов при заключении до 450-490 сделок.
Что касается курса, то тут против гривны сработает дальнейший рост ликвидности в банковской системе. Корсчета на утро 12 июля еще выросли на 4,4 млрд гривен — до 63,2 млрд. Эти ресурсы станут подспорьем для спекулятивных попыток раскачки котировок. Кроме этого сохраняется повышенный спрос на валюту со стороны крупных клиентов. К импортерам энергоносителей начали присоединяться крупные ритейлеры, которые опасаются дальнейшего роста котировок и предпочитают активно оплачивать свои закупки товаров в начале нового квартала.
В то же время воспряли духом экспотеры. Они увидели рост котировок и стали с большим энтузиазмом “бороться” по курсу, периодически придерживая валюту.
На наличном рынке тоже пока период осознания происходящего. Котировки сильно не растут, но уже и не особо падают. Владельцы обменок внимательно следят за межбанком и не хотят “пролететь” при выставлении ценников. Поэтому работают “с оборота”, но с увеличенным спредом (особенно по евро, где ситуация быстро меняется не только в Украине, но и на мировых площадках).
Не очень четко ведет себя и Нацбанк. Видимо, решив побороться со спекулятивными играми отдельных участников рынка – он вчера с утра откупил предложение в пределах котировок 25,78 гривен за доллар, чем вызвал на межбанке определенный недостаток валюты уже к середине дня, который в дальнейшем и вернул доллар к вечерним 25,83/25,86. Особых объемов НБУ не выкупил, но курс при этом поддержал. Хотя четкого месседжа рынку такими действиями он тоже не дал (объемы операций регулятора были малы и не все участники рынка даже успели среагировать на эти его шаги).
Такая неопределенность долго продолжаться не может и скорее всего пятница все же даст ответ по перспективам гривны на ближайшее время.
Курсовое «дно» уже пройдено, и межбанк продолжит коррекцию. Мы прогнозируем на пятницу коридор по доллару в пределах 25,60-25,80 гривен с периодическими курсовыми колебаниями в течении дня в моменты выхода крупных игроков на торги.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 25,83 / 25,86
евро –29,07/ 29,10
российский рубль – 0,404/ 0,411
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