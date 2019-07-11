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Милан заказал 250 электробусов за 190 млн евро

Милан заказал 250 электробусов за 190 млн евро

Крупные европейские города продолжают не на словах, а на деле демонстрировать заботу об окружающей среде и качестве воздуха, переводя общественный транспорт на электрическую тягу.

После Парижа, который недавно заказал 800 электробусов за 400 млн евро, чтобы заменить старые дизельные автобусы на маршрутах общественного транспорта, об аналогичной сделке заявил Милан.

В частности, итальянский транспортный оператор ATM Milano заявил о подписании контракта на сумму 192 млн евро на поставку 250 электрических автобусов с польской компанией Solaris. К 2030 году Милан планирует полностью заменить все дизельные автобусы на маршрутах общественного транспорта более экологичными аналогами.

Первая поставка из 40 электробусов Solaris должна состояться в июне 2020 года. Это будет модель Urbino 12 длиной 12 метров с батареей на 240 кВтч, 26 сидячими местами и полной вместимостью в 82 человека. По словам производителя, эта модель уже эксплуатируется в десятках городов 17 европейских стран.

По материалам ITC.ua
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