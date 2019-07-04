ФГВФЛ объявил о ликвидации еще одного банка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц объявил о прекращении ПАО “ИнтерКредитБанк” как юридического лица, указав, что ликвидация банка считается завершенной, а сам банк ликвидированным.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

“…В Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований внесена запись… о проведении государственной регистрации прекращения ПАО “ИнтерКредитБанк” как юридического лица, а следовательно, ликвидация банка считается завершенной, а сам банк ликвидированным”, – отметили в Фонде.

Как указано, в соответствии с законодательством, “требования кредиторов к банку, которые были неудовлетворены за недостаточностью его имущества, считаются погашенными, и полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц как ликвидатора ПАО “ИнтерКредитБанк” прекращено”.

“Выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам ПАО “ИнтерКредитБанк” завершены”, – добавили в ФГВФЛ.