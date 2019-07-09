ZTE открыла в Европе лабораторию кибербезопасности

Китайская телекоммуникационная компания ZTE открыла в Брюсселе лабораторию кибербезопасности.

Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Первоначальное намерение создать лабораторию заключалось в предоставлении максимально прозрачной кибербезопасности клиентам со всего мира, контролирующим органам и всем заинтересованным сторонам путем личной проверки и общения, заявил представитель ZTE Чжун Хун на церемонии открытия.

По его словам, в Брюсселе расположены многие административные органы Европейского союза, поэтому создание здесь лаборатории является важной мерой по повышению уровня прозрачности и направлено на выполнение обязательств ZTE по повышению безопасности в информационной и коммуникационной отрасли.

Лаборатория будет предоставлять более масштабную внешнюю проверку безопасности продукции, услуг и технологических процессов компании ZTE, а также содействовать развитию сотрудничества между ZTE и всеми заинтересованными сторонами в сфере безопасности.

В церемонии открытия приняли участие представители Еврокомиссии и Европейского совета, а также компаний мобильной связи.

Справка Finance.ua:

ZTE поставляет телекоммуникационные системы, мобильные устройства и корпоративные технологические решения для компаний, потребителей и операторов связи.

Китайская компания занимает пятое место по объему выручки среди мировых производителей телекоммуникационного оборудования.