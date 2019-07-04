Рада ратифицировала соглашение о свободной торговле с Израилем

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Верховная Рада приняла правительственный закон “О ратификации Соглашения о свободной торговле между Кабинетом Министров Украины и Правительством Государства Израиль”.
Соответствующий законопроект № 0223 поддержали 230 народных депутатов при минимально необходимых 226.
Ратифицированное соглашение должно либерализовать торговлю товарами между Украиной и Государством Израиль.
Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, его принятие будет способствовать дальнейшему развитию двустороннего торгово-экономического сотрудничества между странами, позволит украинским товаропроизводителям получить преимущества от либерализации рынка товаров из Израиля, откроет возможности для украинского бизнеса как для расширения рынков сбыта, так и для развития и модернизации собственного производства.
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