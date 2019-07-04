Назвали стоимость одного избирательного бюллетеня

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Центральная избирательная комиссия назвала стоимость одного экземпляра избирательного бюллетеня.
Об этом заявил заместитель председателя Комиссии Евгений Радченко.
Изготовление избирательного бюллетеня в общегосударственном многомандатном избирательном округе – 4,2 грн.
В одномандатных бюллетенях от 2,28 грн до 4,68 грн.
Общий объем денег, которые были выделены на выборы – 1,9 млрд грн.
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