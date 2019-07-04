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Назвали стоимость одного избирательного бюллетеня

Назвали стоимость одного избирательного бюллетеня

Центральная избирательная комиссия назвала стоимость одного экземпляра избирательного бюллетеня.

Об этом заявил заместитель председателя Комиссии Евгений Радченко.

Изготовление избирательного бюллетеня в общегосударственном многомандатном избирательном округе – 4,2 грн.

В одномандатных бюллетенях от 2,28 грн до 4,68 грн.

Общий объем денег, которые были выделены на выборы – 1,9 млрд грн.

Справка Finance.ua

  • Общая сумма расходов, запланированных на следующий год, составляет почти 4,8 миллиарда гривен.
По материалам Finance.UA
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