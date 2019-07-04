Бизнес отреагировал на новое валютное послабление от НБУ

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Компании-члены Европейской Бизнес Ассоциации положительно отмечают и приветствуют отмену лимита на репатриацию дивидендов.
Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации.
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По мнению членов бизнес-ассоциации, новое валютное послабление позволит выплатить иностранным инвесторам и владельцам дивиденды и будет способствовать улучшению инвестиционного имиджа Украины.
Бизнес-сообщество на протяжении длительного времени подчеркивало необходимость принятия этого важного для бизнеса решения, в частности, в части выполнения Дорожной карты валютной либерализации.
“Надеемся на дальнейшее послабление валютных ограничений и обеспечение свободного движения капитала”, – говорится в сообщении.
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