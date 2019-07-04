Межбанк: гривна сдает позиции

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Уже второй день подряд события на валютном рынке проходят не так как хотелось бы большинству украинцев. Гривна начала сдавать свои позиции.
Причем в, казалось бы, позитивный для нее период – корсчета банков низкие (всего 35,5 млрд гривен), инвесторы купили в очередной раз приличный объем облигаций (объем размещения на аукционе чуть более 6 млрд гривен), НБУ выкупает излишек доллара на торгах и пополняет ЗВР, цены на украинские экспортные товары достаточно привлекательные), а курс уже второй день подряд растет.
Что же портит такую благостную картину для нацвалюты? Ответ прост – рост спроса со стороны импортеров и узкий малообъемный рынок (даже в пиковые дни сделок он недотягивает и до 500 млн долларов, что является “нереально низким” показателем в сравнении с любой европейской страной). Зависимость такого рынка от любых операций крупных игроков (10-20 млн долларов способны полностью менять расклад спроса и предложения на межбанке) – главная причина основных проблем гривны последних дней
Ход торгов:
Сегодня рынок порядком лихорадило. В первые полчаса сессии ощущался активный спрос на валюту на фоне еще не проснувшихся продавцов. Это закрепило котировки на утренних 25,73/25,77 гривнах за доллар, что затем быстро, но ненадолго изменилось. Уже к 11 часам предложение увеличилось и доллар упал до 25,65/25,68 гривен, а к 12:00 остановился на отметке 25,66/25,68. Но это было только начало приключений на межбанке 10 числа. После 12 часов спрос начал существенно превышать предложение, что привело к росту курса до 25,79/25,82 гривен за доллар к обеду. Но и это не оказалось пределом по дню. После обеда при снижении активности – на торгах оставался незакрытый спрос, что вздернуло котировки до 25,80/25,85 гривен на 14:00 и до 25,87/25,91 к концу сессии. И хотя последний курс уже во многом был заслугой спекулянтов – как говорится “осадочек остался…”. В первую очередь это отразилось на наличном рынке, где постепенно котировки пошли вверх и на момент написания статьи курс продажи доллара ушел к отметке 25,95 гривен и даже выше.
Главные события 10 июля на межбанке:
1) Взлет котировок доллара с утренних 25,73/25,77 гривен до 25,87/25,91 к моменту закрытия торгов;
2) НБУ не выходил на торги в публичном формате;
3) Справочный курс НБУ на 12:00 зарегистрирован на отметке 25,6612 гривен за доллар, а официальный курс Нацбанка на 11 июля установлен на уровне 25,7004.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 25,83 / 25,87
евро – 28,97/ 28,01
российский рубль – 0,4061 / 0,4069
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1248 / 1,1250
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