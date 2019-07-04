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Межбанк: гривна сдает позиции

Межбанк: гривна сдает позиции

Уже второй день подряд события на валютном рынке проходят не так как хотелось бы большинству украинцев. Гривна начала сдавать свои позиции.

Причем в, казалось бы, позитивный для нее период – корсчета банков низкие (всего 35,5 млрд гривен), инвесторы купили в очередной раз приличный объем облигаций (объем размещения на аукционе чуть более 6 млрд гривен), НБУ выкупает излишек доллара на торгах и пополняет ЗВР, цены на украинские экспортные товары достаточно привлекательные), а курс уже второй день подряд растет.

Что же портит такую благостную картину для нацвалюты? Ответ прост – рост спроса со стороны импортеров и узкий малообъемный рынок (даже в пиковые дни сделок он недотягивает и до 500 млн долларов, что является “нереально низким” показателем в сравнении с любой европейской страной). Зависимость такого рынка от любых операций крупных игроков (10-20 млн долларов способны полностью менять расклад спроса и предложения на межбанке) – главная причина основных проблем гривны последних дней

Ход торгов:

Сегодня рынок порядком лихорадило. В первые полчаса сессии ощущался активный спрос на валюту на фоне еще не проснувшихся продавцов. Это закрепило котировки на утренних 25,73/25,77 гривнах за доллар, что затем быстро, но ненадолго изменилось. Уже к 11 часам предложение увеличилось и доллар упал до 25,65/25,68 гривен, а к 12:00 остановился на отметке 25,66/25,68. Но это было только начало приключений на межбанке 10 числа. После 12 часов спрос начал существенно превышать предложение, что привело к росту курса до 25,79/25,82 гривен за доллар к обеду. Но и это не оказалось пределом по дню. После обеда при снижении активности – на торгах оставался незакрытый спрос, что вздернуло котировки до 25,80/25,85 гривен на 14:00 и до 25,87/25,91 к концу сессии. И хотя последний курс уже во многом был заслугой спекулянтов – как говорится “осадочек остался…”. В первую очередь это отразилось на наличном рынке, где постепенно котировки пошли вверх и на момент написания статьи курс продажи доллара ушел к отметке 25,95 гривен и даже выше.

Главные события 10 июля на межбанке:

1) Взлет котировок доллара с утренних 25,73/25,77 гривен до 25,87/25,91 к моменту закрытия торгов;

2) НБУ не выходил на торги в публичном формате;

3) Справочный курс НБУ на 12:00 зарегистрирован на отметке 25,6612 гривен за доллар, а официальный курс Нацбанка на 11 июля установлен на уровне 25,7004.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 25,83 / 25,87
евро – 28,97/ 28,01
российский рубль – 0,4061 / 0,4069

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1248 / 1,1250

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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