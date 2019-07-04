Кабмин изменил условия предоставления поддержки инвестиционным проектам

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Кабинет министров Украины принял изменения в порядок предоставления государственных гарантий инвестиционным проектам.
Соответствующее решение приняли на заседании правительства 10 июля, передает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.
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В частности, правительство уточнило основания, на которых предпринимателям будут предоставлять государственные гарантии для привлечения кредитов. Само решение о предоставлении государственных гарантий должны принимать в течение 40 рабочих дней.
Кроме этого, в правительстве решили уменьшить количество документов, которые будут подаваться для получения государственной поддержки, и улучшили процесс экспертизы инвестиционных проектов.
«Постановление упрощает для заявителя процесс получения документа о корректности расчетов инвестиционного проекта. Вместо справки из банков, которым присущ такой вид деятельности, следует предоставить документ от потенциального кредитора, который планирует финансировать проект», – сообщают в правительстве.
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