Кабмин изменил условия предоставления поддержки инвестиционным проектам

Кабинет министров Украины принял изменения в порядок предоставления государственных гарантий инвестиционным проектам.

Соответствующее решение приняли на заседании правительства 10 июля, передает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.

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В частности, правительство уточнило основания, на которых предпринимателям будут предоставлять государственные гарантии для привлечения кредитов. Само решение о предоставлении государственных гарантий должны принимать в течение 40 рабочих дней.

Кроме этого, в правительстве решили уменьшить количество документов, которые будут подаваться для получения государственной поддержки, и улучшили процесс экспертизы инвестиционных проектов.

«Постановление упрощает для заявителя процесс получения документа о корректности расчетов инвестиционного проекта. Вместо справки из банков, которым присущ такой вид деятельности, следует предоставить документ от потенциального кредитора, который планирует финансировать проект», – сообщают в правительстве.