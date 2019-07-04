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Volkswagen прекратил производство культовой модели Beetle

Volkswagen прекратил производство культовой модели Beetle

Немецкий автопроизводитель Volkswagen 10 июля официально прекратил производство своей культовой модели Volkswagen Beetle спустя 81 год после выхода самой первой версии.

Последние экземпляры автомобиля серии Final Edition сошли с производственных линий в Мексике, их поместят в корпоративном музее компании.

Классический Volkswagen Beetle с небольшими изменениями выпускался с 1938 по 2003 год, а новый Volkswagen New Beetle с измененной компоновкой производили с 1998 по 2010 год. Последней версией стал Volkswagen Beetle (A5), который собирали на фабрике Пуэбла в Мексике с 2011 года по сегодняшний день.

По материалам ITC.ua
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