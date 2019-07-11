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Apple начала производство нового iPad

Apple начала производство нового iPad

Массовое производство iPad седьмого поколения начнется в июле, а в четвертом квартале 2019 года запустится сборка нового 16-дюймового MacBook Pro.

Модули подсветки для обоих устройств будет поставлять тайваньский производитель Radiant Opto-Electronics.

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Новый iPad, скорее всего, получит 10,2-дюймовый экран и заменит 9,7-дюймовый iPad. Вероятно, его представят в этом году.

16-дюймовый MacBook Pro, помимо обновленного дизайна и OLED-экрана будет оснащаться новой клавиатурой с ножничным механизмом. Предполагается, что его представят этой осенью.

По материалам internetua.com
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