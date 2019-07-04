Правительство согласовало проект закона о профобразовании

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Кабинет Министров на заседании в среду одобрил проект закона о профессиональном образовании и направляет его на рассмотрение Верховной Рады.
Об этом сообщает пресс-служба правительства.
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Как отмечается, проект закона, в частности:
По мнению премьер-министра Владимира Гройсмана, такой подход должен существенно улучшить не только качество подготовки, но и ее соответствие современным требованиям промышленности и производства.
“В этом году будет создано 150 центров профтехобразования. А принятие закона урегулирует много вопросов, в том числе привлечение местных властей к развитию профтехобразования в пределах децентрализации. Так мы сделаем большой шаг вперед в обновлении этой сферы”, – подчеркнул Гройсман.
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