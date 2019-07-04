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В Нацбанке назвали факторы, способствовавшие дефляции в июне

В Нацбанке назвали факторы, способствовавшие дефляции в июне

С начала года потребительская инфляция составила 3,6%, базовая инфляция – 2,3%. В годовом измерении в июне инфляция составила 9,0%.

Об этом заявил Председатель НБУ Яков Смолий.

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“Госстат Украины обнародовал информацию о потребительских ценах за июнь текущего года. На потребительском рынке в июне 2019 г. по сравнению с предыдущим месяцем зафиксировано снижение цен на 0,5% (впервые в этом году зафиксирована дефляция). Базовая инфляция в июне 2018 г. по сравнению с предыдущим месяцем находилась на нулевом уровне. С начала года потребительская инфляция составила 3,6%, базовая инфляция – 2,3%”, – сообщил он.

По его словам, в годовом измерении в июне инфляция составила 9,0%.

“В июне инфляция формировалась преимущественно традиционными для этого месяца факторами и действиями отдельных товаропроизводителей, административное влияние на потребительскую инфляцию было умеренное, даже, скорее административные факторы способствовали дефляции”, – пояснил Смолий.

По материалам УНН
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