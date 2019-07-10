Назван самый загрязненный город мира

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Город Гуруграм (Гургаон) в индийском штате Харьяна признан самым загрязненным в мире городом.
По сообщению индийского информационного агентства “Джагран” со ссылкой на Всемирный экономический форум, семь из десяти городов с самым низким качеством воздуха находятся в Индии.
Исследование проводилось при поддержки специалистов организации “Гринпис”. Ученые измерили содержание опасных веществ в воздухе. На основании результатов был составлен рейтинг, в котором 15 из 20 первых городов с худшим качеством воздуха — индийские. Примечательно, что в числе лидеров — столица Нью-Дели, важнейшие исторические центры Агра и Варанаси (штат Уттар-Прадеш).
В первую десятку также вошли пакистанские города Фейсалабад (3 место) и Лахор (10 место). Китай, который раньше также был среди лидеров, однако добился улучшения общего качества воздуха. В первой десятке списка, опубликованного Всемирным экономическим форумом, оказался только Хотан, который расположен в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
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