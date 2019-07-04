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Jaguar тестирует новые купе и кабриолет (фото)

Jaguar тестирует новые купе и кабриолет (фото)

Автошпионы “поймали” новые Jaguar во время тестов на Нюрбургринге в Германии.

Марка проводит испытания обновленных купе и кабриолета, моделей, выпускаемых с 2013 года.

Под камуфляжем видно новые фары, фонари, решетку радиатора. Похоже, что изменят и некоторые кузовные детали. О радикальном изменении F-Type сейчас рано говорить. Это будет масштабный, но, похоже, что все же рестайлинг.

Основные запланированные технические модернизации касаются двигателей. Сейчас F-Type оснащают 4, 6 и 8-цилиндровыми турбоагрегатами. Мощность этих “сердец” – от 296 до 575 л.с.

Возможно, в одной из версий будет реализована гибридная силовая установка.

Ориентировочная официальная премьера – 2020-2021 год в формате спорткара.


Фото: motor1.com.


Фото: motor1.com.

По материалам Газета по-Украински
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