Cколько в Чехии работает нелегальных украинцев

Количество нелегальных трудовых мигрантов в Чехии, как и в Польше растет. За последний год их количество увеличилось почти вдвое.

Об этом сообщает Радио Чехии.

По официальным данным Министерства труда и социальных дел за 2018 год, в Чехии нелегально трудились 3800 иностранцев. Среди них большое количество украинцев.

Как говорят в чешском правительстве, проблема заключается в низкой гибкости официальной системы трудоустройства украинцев.

За 2018 год оштрафованы 500 фирм на сумму, превышающую 150 миллионов крон.

Справка Finance.ua

Ранее правительство Чехии удвоило годовые квоты по приему трудовых ресурсов из Украины.

До того количество новых работников, которые могли в течение одного года приехать для трудоустройства в Чехии, составляло 19,6 тысячи. Теперь их количество увеличено до 40 тысяч.

Чехия ужесточила условия предоставления гражданства, мотивируя это соображениями безопасности.