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Cколько в Чехии работает нелегальных украинцев

Cколько в Чехии работает нелегальных украинцев

Количество нелегальных трудовых мигрантов в Чехии, как и в Польше растет. За последний год их количество увеличилось почти вдвое.

Об этом сообщает Радио Чехии.

По официальным данным Министерства труда и социальных дел за 2018 год, в Чехии нелегально трудились 3800 иностранцев. Среди них большое количество украинцев.

Как говорят в чешском правительстве, проблема заключается в низкой гибкости официальной системы трудоустройства украинцев.

За 2018 год оштрафованы 500 фирм на сумму, превышающую 150 миллионов крон.

Справка Finance.ua

  • Ранее правительство Чехии удвоило годовые квоты по приему трудовых ресурсов из Украины.
  • До того количество новых работников, которые могли в течение одного года приехать для трудоустройства в Чехии, составляло 19,6 тысячи. Теперь их количество увеличено до 40 тысяч.
  • Чехия ужесточила условия предоставления гражданства, мотивируя это соображениями безопасности.
  • В Чехии ждут строителей, токарей, слесарей, крановщиков, плиточников. Зарплата там составляет – $1,5-2 тыс..
По материалам Finance.UA
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