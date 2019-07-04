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Эксперт назвал причины стремительного укрепления гривны

Эксперт назвал причины стремительного укрепления гривны

Стремительному укреплению гривны, которое наблюдается в последние недели, способствует благоприятная для Украины конъюнктура на внешних рынках.

Такое мнение озвучил главный эксперт совета Национального банка Украины (НБУ) Виталий Шапран в комментарии изданию “Апостроф”.

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По его словам, конъюнктура на рынках железорудного сырья, стального проката и большинства зерновых культур, которые традиционно составляют значительную часть отечественного экспорта, что обеспечивает валютные поступления в страну, развернулась в сторону Украины.

“Во-вторых, кроме определенного фактора сезонности, за последние полгода вложения нерезидентов в ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа – ред.) увеличились на 55 млрд грн (примерно $2,1 млрд)”, – сказал Шапран.

Он добавил, что приток средств нерезидентов на рынок ОВГЗ связан с высоким уровнем доходности по облигациям в нацвалюте – по некоторым бумагам около 20% годовых.

По материалам Апостроф
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