Какие зарплаты получают заробитчане в Чехии

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Украинские заробитчане в 2018 году в Чехии получали 23 616 чешских крон, это около 26,5 тыс. грн.
Об этом свидетельствуют данные доклада “Анализ доходов и расходов домохозяйств в 2018 году”, обнародованного министерством труда и социальных дел страны.
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Самые низкие средние зарплаты:
Среди работников, выполняющих работу руками – наиболее низкооплачиваемые:
Максимальную среднюю зарплату получали граждане:
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