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Какие зарплаты получают заробитчане в Чехии

Какие зарплаты получают заробитчане в Чехии

Украинские заробитчане в 2018 году в Чехии получали 23 616 чешских крон, это около 26,5 тыс. грн.

Об этом свидетельствуют данные доклада “Анализ доходов и расходов домохозяйств в 2018 году”, обнародованного министерством труда и социальных дел страны.

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Самые низкие средние зарплаты:

  • 24 300 чешских крон получали работники из Монголии,
  • 24 353 чешские кроны – работники из Вьетнама,
  • 26 263 чешские кроны – украинцы.

Среди работников, выполняющих работу руками – наиболее низкооплачиваемые:

  • граждане Болгарии – средняя заработная плата 21 782 чешские кроны,
  • граждане Украины – 23 616 чешских крон,
  • граждане Монголии – 24 262 чешские кроны.

Максимальную среднюю зарплату получали граждане:

  • Германии – 107 683 чешские кроны.
  • Словакии – 40 664 чешские кроны.
По материалам Finance.UA
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