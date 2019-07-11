Какие зарплаты получают заробитчане в Чехии

Украинские заробитчане в 2018 году в Чехии получали 23 616 чешских крон, это около 26,5 тыс. грн.

Об этом свидетельствуют данные доклада “Анализ доходов и расходов домохозяйств в 2018 году”, обнародованного министерством труда и социальных дел страны.

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Самые низкие средние зарплаты:

24 300 чешских крон получали работники из Монголии,

24 353 чешские кроны – работники из Вьетнама,

26 263 чешские кроны – украинцы.

Среди работников, выполняющих работу руками – наиболее низкооплачиваемые:

граждане Болгарии – средняя заработная плата 21 782 чешские кроны,

граждане Украины – 23 616 чешских крон,

граждане Монголии – 24 262 чешские кроны.

Максимальную среднюю зарплату получали граждане: