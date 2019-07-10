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Платный въезд в разные города мира

Платный въезд в разные города мира

В 2020 году въезд в Венецию для туристов станет платным. В городе на воде введут налог для туристов, приезжающих на один день без ночевки.

Сколько стоит въезд в разные города:

  • Венеция – от €2,5 до €5 и плата будет расти.
  • Сингапур – от $1 до $3.
  • При въезде в Сан-Франциско через знаменитые Золотые ворота автомобилисты платят $6.
  • В норвежских городах – €1 до €4.
  • Юрмала, Латвия – €2.
  • Лондон – от 10 до 12 евро.

Справка Finance.ua

  • Ранее сообщалось, что в столице Украины тоже планировали сделать платный въезд.
  • Это могло бы уменьшить количество автомобилей, которые въезжают в центр.
  • В Киеве зарегистрировано более 900 тыс. автомобилей.
  • По статистике утром в столицу въезжает около 100 тыс. авто, большинство из которых проезжает центральную часть Киева.
По материалам Finance.UA
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