Платный въезд в разные города мира

В 2020 году въезд в Венецию для туристов станет платным. В городе на воде введут налог для туристов, приезжающих на один день без ночевки.

Сколько стоит въезд в разные города:

Венеция – от €2,5 до €5 и плата будет расти.

Сингапур – от $1 до $3.

При въезде в Сан-Франциско через знаменитые Золотые ворота автомобилисты платят $6.

В норвежских городах – €1 до €4.

Юрмала, Латвия – €2.

Лондон – от 10 до 12 евро.

Справка Finance.ua

Ранее сообщалось, что в столице Украины тоже планировали сделать платный въезд.

Это могло бы уменьшить количество автомобилей, которые въезжают в центр.

В Киеве зарегистрировано более 900 тыс. автомобилей.