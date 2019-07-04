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На восстановление Нотр-Дама выделили 10% от собранной суммы

На восстановление Нотр-Дама выделили 10% от собранной суммы

Архиепископ Парижа Мишель Опет сообщил, что на восстановление Собора Парижской Богоматери через созданные для этих целей фонды удалось собрать 380 млн евро, но получено пока только 10% от этой суммы.
 
“То, что мы получили, составляет 38 млн евро. Это то, что мы получили на руки”, – сказал архиепископ Парижа в эфире радиостанции RTL. По его словам, сумма, которая сейчас “на руках”, составляет 10% от всех пожертвований, уже сделанных через фонды.
 
Он пояснил, что это объясняется специальным механизмом, действующим для лиц и организаций, которые вносят крупные пожертвования. Этот механизм не дает возможности быстро начать тратить деньги. Подобная система была введена французскими властями для того, чтобы гарантировать использование средств по назначению.
 
Архиепископ отметил, что сейчас ремонтные работы внутри Нотр-Дама продолжаются.
 
По данным Le Figaro, общая сумма пожертвований, обещанных со стороны физических и юридических лиц для восстановления собора, составила около 850 млн евро.

По материалам Корреспондент.net
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