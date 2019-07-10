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Как украинцы оценивают свое материальное положение (опрос)

Как украинцы оценивают свое материальное положение (опрос)

Большинство украинцев считают свое материальное положение плохим. Чаще всего украинцы экономят на отдыхе, отпуске, одежде и обуви, продуктах питания. Многие не оплачивают коммунальные счета.

Об этом сказано в опросе Research & Branding Group.

  • Молодежь в целом считает свой материальный достаток хорошим – 12%.
  • Пожилые люди считают свой достаток плохим – 66%

Карты для тех, кто много тратит

Инфографика Research & Branding Group

В региональном разрезе:

  • Жители Западной Украины считают свой достаток хорошим или средним (соответственно, 11% и 54%).
  • Жители Востока считают свой достаток в целом плохим (65%).
По материалам Finance.UA
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