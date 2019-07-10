Как украинцы оценивают свое материальное положение (опрос)

Большинство украинцев считают свое материальное положение плохим. Чаще всего украинцы экономят на отдыхе, отпуске, одежде и обуви, продуктах питания. Многие не оплачивают коммунальные счета.

Об этом сказано в опросе Research & Branding Group.

Молодежь в целом считает свой материальный достаток хорошим – 12%.

Пожилые люди считают свой достаток плохим – 66%

Инфографика Research & Branding Group

В региональном разрезе:

Жители Западной Украины считают свой достаток хорошим или средним (соответственно, 11% и 54%).