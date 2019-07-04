В Украине стало меньше наличных – ICU (инфографика)

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За первое полугодие 2019 года наличной гривны по стоимости стало меньше на 2%, а по количеству — на 4,5% меньше.
Об этом сообщил финансовый аналитик ICU Михайло Демкив, передает Сегодня.
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“Наличной гривны в обращении стало меньше. За первое полугодие 2019 – на 2%, а по количеству – на 4,5% меньше. И если 500-гривневых банкнот становится все больше, то сотни и пятидесятками все менее частые гости в кошельках (и будем откровенны, под матрасами) украинцев”, – подсчитал Михайло Демкив.
“Сейчас купюры в 20, 50, 100 грн теряют популярность, их количество сокращается. Так, полтинников стало на 42% меньше, чем в 2015-м. А пятисотки составляют более половины от всех напечатанных гривен в обращении за счет высокого номинала. Они популярны для накоплений, крупных расчетов”, — уточнил аналитик.
Но будущее за безналом, уверен эксперт, вопрос в том, кто создаст условия для платежей — банки или, скажем, соцсети или операторы мобильной связи.
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