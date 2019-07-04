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На чем больше всего экономят украинцы (инфографика)

На чем больше всего экономят украинцы (инфографика)

Как оказалось, жители южных областей Украины чаще говорят об экономии относительно всех разделов списка, за исключением расходов на отдых, одежду и обувь, а также на продукты питания.

Об этом сказано в опросе Research & Branding Group.

Жители Востока экономят чаще всего на продуктах и медикаментах. В областных центрах экономят на крупной бытовой технике, на больших покупках, на мелкой бытовой технике и на предметах роскоши.

Сельское население, как и жители областных центров, чаще других экономит на приобретении предметов роскоши.

Инфографика Research & Branding Group.

Если говорить о возрасте, то пожилое население чаще, чем все прочие возрастные группы, экономит на продуктах питания и на коммунальных платежах (48%), на лечении и медикаментах (57%).

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По материалам Finance.UA
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