На чем больше всего экономят украинцы (инфографика)

Как оказалось, жители южных областей Украины чаще говорят об экономии относительно всех разделов списка, за исключением расходов на отдых, одежду и обувь, а также на продукты питания.

Об этом сказано в опросе Research & Branding Group.

Жители Востока экономят чаще всего на продуктах и медикаментах. В областных центрах экономят на крупной бытовой технике, на больших покупках, на мелкой бытовой технике и на предметах роскоши.

Сельское население, как и жители областных центров, чаще других экономит на приобретении предметов роскоши.

Инфографика Research & Branding Group.

Если говорить о возрасте, то пожилое население чаще, чем все прочие возрастные группы, экономит на продуктах питания и на коммунальных платежах (48%), на лечении и медикаментах (57%).