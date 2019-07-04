На чем больше всего экономят украинцы (инфографика)

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Как оказалось, жители южных областей Украины чаще говорят об экономии относительно всех разделов списка, за исключением расходов на отдых, одежду и обувь, а также на продукты питания.
Об этом сказано в опросе Research & Branding Group.
Жители Востока экономят чаще всего на продуктах и медикаментах. В областных центрах экономят на крупной бытовой технике, на больших покупках, на мелкой бытовой технике и на предметах роскоши.
Сельское население, как и жители областных центров, чаще других экономит на приобретении предметов роскоши.
Инфографика Research & Branding Group.
Если говорить о возрасте, то пожилое население чаще, чем все прочие возрастные группы, экономит на продуктах питания и на коммунальных платежах (48%), на лечении и медикаментах (57%).
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