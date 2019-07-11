Украина переходит на безнал: эксперт оценил количество платежей

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Несмотря на то, что НБУ анонсировал появление банкноты в 1000 гривен, эксперты уверены: курс на рост доли безнала в отечественной экономике сохранится.
Об этом рассказал финаналитик ICU Михаил Демкив в комментарии “Сегодня”.
“Страна занимает 4-е место в мире по количеству NFC-транзакций. У нас 4,5 млн карт с возможностью бесконтактной оплаты и 250 тыс. терминалов для их приема. Средний чек при расчете картой снижается, а количество расчетов увеличивается на треть ежегодно. Сумма безналичных расчетов в 2019-м впервые сравнялась с той, что люди снимают в банкоматах. Хотя еще пять лет назад 80% операций были снятием наличных”, — сообщает Михаил Демкив
Росту расчетов картами способствовали популярность смартфонов, 3G, онлайн-торговли.
“Но финуслуги распространены неравномерно. Почти 40% взрослого населения не имеют счетов — и в силу возраста, и из-за отсутствия отделений в поселках”, — уточняет Демкив.
Реальное же соотношение безналичных и наличных платежей составляет 20% на 80% в пользу бумажных денег. Ведь украинцы пока получают зарплату в “конвертах”, “Укрпочта” доставляет 150 млрд наличных пенсионерам.
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