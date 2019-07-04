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Сколько потеряет Украина от остановки транзита газа

Сколько потеряет Украина от остановки транзита газа

Потери для государственного бюджета Украины превысят 3 млрд долларов в случае остановки транзита российского газа по украинской территории с 2020 года.

Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью немецкой газете Freie Presse, которое опубликовано на сайте посольства, передает Сегодня.

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“Если транзитное соглашение на поставку газа не будет продлено с 2020 года, потери для государственного бюджета составят более 3 млрд долларов, что составляет 10 процентов общего государственного бюджета и 3 процента ВВП (валового внутреннего продукта. – Ред.). Это бы уничтожило успехи роста последних лет”, – сказал он.

Посол также добавил, что тема газопровода “Северный поток – 2” является единственной в отношениях с Германией, относительно которой у Киева и Берлина разные точки зрения.

“Для Украины “Северный поток – 2” является очень сложной темой, потому что это не способствует нам ни в экономическом плане, ни в плане безопасности”, – подчеркнул Мельник.

По материалам Сегодня
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