British Airways оштрафуют на $230 миллионов за утечку данных

Офис комиссара по информации Великобритании планирует оштрафовать авиакомпанию British Airways на 230 млн долларов за то, что хакеры похитили данные полумиллиона клиентов компании.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление регулятора.

“Великобритания планирует оштрафовать British Airways на 230 млн долларов за то, что хакерские атаки привели к утечке данных клиентов. Таким образом этот случай станет первым применением законодательства ЕС, обязывающим компании усилить меры по борьбе с хакерством”, – говорится в сообщении.

По данным Офиса комиссара по вопросам информации Великобритании, речь идет об утечке данных 500 тысяч клиентов с июня по сентябрь прошлого года.

В указанный период трафик сайта авиакомпании был перенаправлен на мошеннический сайт, где именно и собиралась информация о клиентах, в том числе данные кредитных карт, логинов, имена и адреса.

В свою очередь, в British Airways поначалу сообщили, что сайт компании был уязвим только в период с 21 августа по 5 сентября 2018 года и что это привело к вмешательству в 380 тысяч транзакций.

Авиаперевозчик также добавил, что сумма штрафа составляет 1,5% доходов компании за 2018 год.