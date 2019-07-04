Межбанк: ждем роста объемов

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Понедельник обещает быть очень интересным днем на валютном рынке с ростом объемов операций до 420-450 млн долларов при заключении до 510-580 сделок. Непосредственно на поведение участников рынка будут влиять:
1) Предстоящий завтра аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ на фоне роста ликвидности в банках (корсчета на утро увеличились на 1,4 млрд гривен — до 39 млрд). Инвесторы, как иностранные, так и местные – демонстрируют активный интерес к этим гривневым бумагам.
Для их покупки им нужна гривна, что увеличит объем предложения валюты на торгах в период с 8 по 10 июля.
В то же время – рост корсчетов добавляет ресурсов для спекулятивной раскачки рынка, что тоже надо учитывать клиентам при работе на валютном рынке в эти дни;
2) Относительная “остановка” проседания котировок наличного рынка. Спрос на дешевеющую валюту постепенно увеличивается и это снизит ее приток на межбанк через операции банков по валютной позиции. Именно за счет увеличения спроса большинство обменников уже остановились по понижению своих котировок;
3) Рост активности клиентов в части скупки валюты под свои внешнеэкономические контракты (особенно у импортеров энергоресурсов) на фоне завершения периода репатриации дивидендов у “дочек” иностранных компаний и нежелания крупных экспортеров продавать валюту “задешево”. Падение курса последних недель уже больно бьет по финансовым показателям таких компаний и они не торопятся продавать валюту по этим ценам, надеясь на рост котировок.
Все эти факторы работают разнонаправленно, и поэтому рынок понедельника будет чрезвычайно зависим от поведения и курсовых задач крупнейших игроков и НБУ. Нацбанк продолжит выкупать излишек предложения доллара на торгах в резервы, чем будет существенно влиять на конечное курсообразование.
Мы прогнозируем на понедельник коридор по доллару в пределах 25,55-25,75 гривен.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 25,64 / 25,68
евро – 28,76 / 28,81
российский рубль – 0,4019 / 0,4030
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