Гройсман рассказал, как повышение пенсий отразится на субсидиях

Нынешнее повышение пенсий 2,5 млн украинских пенсионеров, которые получали маленькую зарплату, но имели большой стаж, а также будущий массовый перерасчет для всех категорий пенсионеров не должны повлиять на уровень начисления субсидий за жилищно-коммунальные услуги.

Об этом премьер-министр Владимир Гройсман заявил в эфире программы “Главная Тема. Выбор” на телеканале “Украина”, сообщает “Сегодня”.

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Он привел в качестве примера историю пенсионера, который получает 1768 грн пенсии, живет в двухкомнатной квартире и платит коммунальные услуги, хотя их должен покрывать механизм субсидий.

“Правительство монетизировало субсидии и теперь люди получают их натуральными средствами. При таких низких доходах этот человек может и имеет право претендовать на субсидию, и она может равняться приблизительно 1500-1600 грн. И тогда у человека будут полностью покрываться коммунальные услуги”, – объяснил глава правительства.

“Если человек в силу каких-либо обстоятельств не подпадает под общую систему получения субсидий, органы социальной защиты в его населенном пункте имеют право принимать индивидуальное решение, чтобы войти в положение конкретного человека, не отказывать ему, а наоборот – помочь, вовлечь его в систему субсидий”, – рассказал премьер.

Гройсман напомнил, что средства на субсидии есть, и призвал органы социальной защиты в индивидуальных случаях не обращать внимания на число зарегистрированных в жилище лиц, а принимать решение в пользу людей, нуждающихся в поддержке.

“Тогда это буде правильно. То есть, с одной стороны – пенсия, с другой – субсидия, и это будет больший доход для человека, чтобы иметь определенные суммы на жизнь. Подчеркиваю, один из важнейших приоритетов (правительства. – ред. ) – это системное дальнейшее увеличение пенсий”, – подытожил Гройсман.