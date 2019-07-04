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Гройсман рассказал, как повышение пенсий отразится на субсидиях

Гройсман рассказал, как повышение пенсий отразится на субсидиях

Нынешнее повышение пенсий 2,5 млн украинских пенсионеров, которые получали маленькую зарплату, но имели большой стаж, а также будущий массовый перерасчет для всех категорий пенсионеров не должны повлиять на уровень начисления субсидий за жилищно-коммунальные услуги.

Об этом премьер-министр Владимир Гройсман заявил в эфире программы “Главная Тема. Выбор” на телеканале “Украина”, сообщает “Сегодня”.

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Он привел в качестве примера историю пенсионера, который получает 1768 грн пенсии, живет в двухкомнатной квартире и платит коммунальные услуги, хотя их должен покрывать механизм субсидий.

“Правительство монетизировало субсидии и теперь люди получают их натуральными средствами. При таких низких доходах этот человек может и имеет право претендовать на субсидию, и она может равняться приблизительно 1500-1600 грн. И тогда у человека будут полностью покрываться коммунальные услуги”, – объяснил глава правительства.

“Если человек в силу каких-либо обстоятельств не подпадает под общую систему получения субсидий, органы социальной защиты в его населенном пункте имеют право принимать индивидуальное решение, чтобы войти в положение конкретного человека, не отказывать ему, а наоборот – помочь, вовлечь его в систему субсидий”, – рассказал премьер.

Гройсман напомнил, что средства на субсидии есть, и призвал органы социальной защиты в индивидуальных случаях не обращать внимания на число зарегистрированных в жилище лиц, а принимать решение в пользу людей, нуждающихся в поддержке.

“Тогда это буде правильно. То есть, с одной стороны – пенсия, с другой – субсидия, и это будет больший доход для человека, чтобы иметь определенные суммы на жизнь. Подчеркиваю, один из важнейших приоритетов (правительства. – ред. ) – это системное дальнейшее увеличение пенсий”, – подытожил Гройсман.

По материалам Сегодня
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