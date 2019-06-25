Сколько субсидий получают украинцы

Субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) жителям Украины в январе-мае 2019 года были назначены на сумму 842 миллиона гривен, что на 52% больше, чем за аналогичный период 2018 года.
Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.
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В частности, в городской местности субсидии назначены на сумму 570,3 миллиона гривен, в сельской – 271,7 миллиона гривен. В мае 2019 года субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получали 1511,7 тысячи домохозяйств.
За субсидиями на оплату ЖКУ в январе-мае обратились 2171,2 тысячи домохозяйств, из них:
По сравнению с январем-маем 2018 года, количество семей, которым назначены субсидии, увеличилось в 2,4 раза.
Средний размер назначенной субсидии на одну семью в мае 2019 года по сравнению с маем прошлого года уменьшился на 45,5% – до 91,8 гривны.
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