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Сколько субсидий получают украинцы

Сколько субсидий получают украинцы

Субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) жителям Украины в январе-мае 2019 года были назначены на сумму 842 миллиона гривен, что на 52% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

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В частности, в городской местности субсидии назначены на сумму 570,3 миллиона гривен, в сельской – 271,7 миллиона гривен. В мае 2019 года субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получали 1511,7 тысячи домохозяйств.

За субсидиями на оплату ЖКУ в январе-мае обратились 2171,2 тысячи домохозяйств, из них:

  • в городской местности за пять месяцев 2019 года субсидии назначены 1413,8 тысячи семей,
  • в сельской – 745,8 тысячи семей.

По сравнению с январем-маем 2018 года, количество семей, которым назначены субсидии, увеличилось в 2,4 раза.

Средний размер назначенной субсидии на одну семью в мае 2019 года по сравнению с маем прошлого года уменьшился на 45,5% – до 91,8 гривны.

По материалам Finance.UA
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