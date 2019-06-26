Более 10 тысяч украинцев перенесли мобильные номера

Более 10 тысяч украинцев уже воспользовались услугой по изменению оператора с сохранением мобильного номера.

Об этом сообщает Украинский государственный центр радиочастот.

“По состоянию на 9:00 4 июля перенесено 10 240 мобильных номеров”, – сообщили в центре радиочастот.

Всего, по данным ведомства, уже поступило 20 569 заявок на перенос номеров, зарегистрированных в Централизованной базе данных УГЦР.

В Украине с 1 мая ввели новую услугу, по которой абоненты могут свободно менять мобильного оператора с сохранением своего номера.