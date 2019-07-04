Минрегион планирует усилить безопасность украинских гостиниц

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Измененные государственные строительные нормы (ГСН), которые вступят в силу 1 октября этого года, обеспечат усиленную безопасность проживания в гостиницах.
Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе.
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Теперь рекомендуется при проектировании новых или реконструкции существующих гостиничных номеров предусматривать
“Согласно изменениям, номера гостиниц всех категорий рекомендуется обустраивать электронными карточными замками с централизованным управлением, энергонезависимой памятью минимум на 500 событий, защищенной от систематического повторения событий, функцией “антипаника”, автономным энергообеспечением и функцией антиотжима защелки. А номера в отелях категории *** и выше – еще и охранной сигнализацией”, – отмечает Парцхаладзе.
Также необходимо предусматривать меры, защищающие от несанкционированного проникновения в:
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