Минрегион планирует усилить безопасность украинских гостиниц

Измененные государственные строительные нормы (ГСН), которые вступят в силу 1 октября этого года, обеспечат усиленную безопасность проживания в гостиницах.

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе.

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Теперь рекомендуется при проектировании новых или реконструкции существующих гостиничных номеров предусматривать

вход по бесконтактным картам,

в номерах гостиниц с 3-мя и более звездами – системы охранной сигнализации.

“Согласно изменениям, номера гостиниц всех категорий рекомендуется обустраивать электронными карточными замками с централизованным управлением, энергонезависимой памятью минимум на 500 событий, защищенной от систематического повторения событий, функцией “антипаника”, автономным энергообеспечением и функцией антиотжима защелки. А номера в отелях категории *** и выше – еще и охранной сигнализацией”, – отмечает Парцхаладзе.

Также необходимо предусматривать меры, защищающие от несанкционированного проникновения в: