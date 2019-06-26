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Lexus показал лимитированную версию седана

Lexus показал лимитированную версию седана

Lexus выпустит на американском рынке лимитированную версию модели LS под названием Inspiration Series. Новинка получит эксклюзивный цвет кузова Deep Garnet, являющемся глубоким и темным оттенком красного.

Также LS 500 получит 20-дюймовые колеса цвета Black Vapor Chrome, белую кожу на сидениях, центральной консоли и дверях. Авто украсят стеклянными декоративными накладками Kiriko и затемненными сетками динамиков аудиосистемы Mark Levinson.

Lexus LS 500 Inspiration Series оснащен 3,5-литровым V6 с двумя турбонагнетателями. Двигатель выдает 421 лошадиную силу и 600 Нм крутящего момента. Новинка получила десятидиапазонный «автомат» и вариации как с задним, так и с полным приводом.

По материалам autonews.ua
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