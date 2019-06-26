Lexus показал лимитированную версию седана

Lexus выпустит на американском рынке лимитированную версию модели LS под названием Inspiration Series. Новинка получит эксклюзивный цвет кузова Deep Garnet, являющемся глубоким и темным оттенком красного.

Также LS 500 получит 20-дюймовые колеса цвета Black Vapor Chrome, белую кожу на сидениях, центральной консоли и дверях. Авто украсят стеклянными декоративными накладками Kiriko и затемненными сетками динамиков аудиосистемы Mark Levinson.

Lexus LS 500 Inspiration Series оснащен 3,5-литровым V6 с двумя турбонагнетателями. Двигатель выдает 421 лошадиную силу и 600 Нм крутящего момента. Новинка получила десятидиапазонный «автомат» и вариации как с задним, так и с полным приводом.